Bussang

Concours de pêche

Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Concours de pêche au Chalet des Pêcheurs de Bussang. La 1ère dame et le 1er enfant seront récompensés. Petite restauration sur place. Plus de détails téléchargeables ci-dessous.Tout public

20 .

Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 61 50 65

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English :

Fishing competition at the Chalet des Pêcheurs de Bussang. The 1st lady and the 1st child will be rewarded. Snacks on site. More details can be downloaded below.

L’événement Concours de pêche Bussang a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES