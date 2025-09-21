Concours de pêche Chaillac

Concours de pêche Chaillac dimanche 21 septembre 2025.

Concours de pêche

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 07:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Concours en individuel.

Concours en individuel. Canne limitée à 11,50m, moulinet interdit, esches libres. 10 .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22

English :

Individual competition.

German :

Einzelwettbewerb.

Italiano :

Gara individuale.

Espanol :

Competición individual.

