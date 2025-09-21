Concours de pêche Chaillac
Concours de pêche Chaillac dimanche 21 septembre 2025.
Concours de pêche
Route de Tilly Chaillac Indre
Début : Dimanche 2025-09-21 07:30:00
Concours en individuel. Canne limitée à 11,50m, moulinet interdit, esches libres. 10 .
Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22
English :
Individual competition.
German :
Einzelwettbewerb.
Italiano :
Gara individuale.
Espanol :
Competición individual.
