Concours de Pêche Condat-sur-Ganaveix

Concours de pêche à l’étang de Vernéjoux, inscription dès 7h, début du concours à 8h, moins de 12 ans 5€, adultes 10€. Buvette et casse-croûte.
Midi repas avec sanglier à la broche réservations au 06 81 52 78 35 ou 06 84 78 92 28. .
Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 52 78 35
