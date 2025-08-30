Concours de Pêche Condat-sur-Ganaveix

Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Concours de pêche à l’étang de Vernéjoux, inscription dès 7h, début du concours à 8h, moins de 12 ans 5€, adultes 10€. Buvette et casse-croûte.

Midi repas avec sanglier à la broche réservations au 06 81 52 78 35 ou 06 84 78 92 28. .

Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 52 78 35

