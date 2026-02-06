Concours de pêche Étang privé Conflans-sur-Anille

Concours de pêche

Étang privé Route du cimetière Conflans-sur-Anille Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concours de pêche à la truite avec nombreux lots en récompense

Le concours de pêche traditionnel de Conflans-sur-Anille se tiendra sur un plan d’eau privé route du cimetière.

Des cartes de pêche sont disponibles au Bistrot Poitevin, achat sur place possible le jour du concours.

Buvette sur place et lots à gagner. .

Étang privé Route du cimetière Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com

English :

Trout fishing competition with numerous prizes

