Concours de pêche Étang privé Conflans-sur-Anille samedi 25 avril 2026.
Étang privé Route du cimetière Conflans-sur-Anille Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Concours de pêche à la truite avec nombreux lots en récompense
Le concours de pêche traditionnel de Conflans-sur-Anille se tiendra sur un plan d’eau privé route du cimetière.
Des cartes de pêche sont disponibles au Bistrot Poitevin, achat sur place possible le jour du concours.
Buvette sur place et lots à gagner. .
Étang privé Route du cimetière Conflans-sur-Anille 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 49 58 96 cdfconflans@gmail.com
English :
Trout fishing competition with numerous prizes
