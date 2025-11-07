Concours de pêche du téléthon Cepoy
Concours de pêche du téléthon Cepoy vendredi 7 novembre 2025.
Concours de pêche du téléthon
Cepoy Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-07
Concours de pêche du téléthon
3 concours de pêche au profit du Téléthon sur l’étang de la Grosse Pierre de Cepoy Un enduro au profit du Téléthon, du vendredi 7 au dimanche 9 novembre, un concours de pêche au carnassier le samedi 9 novembre toute la journée, un concours de pêche au coup le samedi 9 novembre après-midi. Organisé par l’AAPPMA La Carpe-La Gâtinaise, avec restauration sur place le samedi midi, carte de pêche obligatoire. 5 .
Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 79 48 80
English :
Telethon fishing competition
German :
Telethon-Angelwettbewerb
Italiano :
Gara di pesca Telethon
Espanol :
Concurso de pesca Teletón
L’événement Concours de pêche du téléthon Cepoy a été mis à jour le 2025-10-20 par OT MONTARGIS