Concours de pêche du téléthon Cepoy

Concours de pêche du téléthon Cepoy vendredi 7 novembre 2025.

Concours de pêche du téléthon

Cepoy Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Concours de pêche du téléthon

3 concours de pêche au profit du Téléthon sur l’étang de la Grosse Pierre de Cepoy Un enduro au profit du Téléthon, du vendredi 7 au dimanche 9 novembre, un concours de pêche au carnassier le samedi 9 novembre toute la journée, un concours de pêche au coup le samedi 9 novembre après-midi. Organisé par l’AAPPMA La Carpe-La Gâtinaise, avec restauration sur place le samedi midi, carte de pêche obligatoire. 5 .

Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 79 48 80

English :

Telethon fishing competition

German :

Telethon-Angelwettbewerb

Italiano :

Gara di pesca Telethon

Espanol :

Concurso de pesca Teletón

L’événement Concours de pêche du téléthon Cepoy a été mis à jour le 2025-10-20 par OT MONTARGIS