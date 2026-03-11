Concours de pêche et méchoui

Baraize Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concours de pêche, méchoui le midi à Baraize.

Journée conviviale autour d’un concours de pêche suivie d’un méchoui. sur la plage de Montcocu. .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67

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English :

Fishing competition, barbecue, evening meal.

L’événement Concours de pêche et méchoui Baraize a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Creuse