Concours de pêche et méchoui Baraize
Concours de pêche et méchoui Baraize dimanche 24 mai 2026.
Concours de pêche et méchoui
Baraize Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concours de pêche, méchoui le midi à Baraize.
Journée conviviale autour d’un concours de pêche suivie d’un méchoui. sur la plage de Montcocu. .
Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing competition, barbecue, evening meal.
L’événement Concours de pêche et méchoui Baraize a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Creuse