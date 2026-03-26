Concours de pêche Étang du Château de Dormans Etang du château Dormans
Concours de pêche Étang du Château de Dormans Etang du château Dormans dimanche 3 mai 2026.
Concours de pêche Étang du Château de Dormans
Etang du château Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Amateurs de pêche, rendez-vous à l’étang du Château de Dormans, le dimanche 3 mai 2026, pour un concours de pêche à la truite !
Au programme 3 manches d’1h30 avec 120 kg de truites engagés. Nombreux lots à gagner, dont une canne à truite pour le 1er prix, ainsi qu’un 1er prix jeune et un 1er prix femme.
Inscriptions sur place de 8h30 à 9h30/Buvette et restauration rapide sur place. .
Etang du château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 62 49 75 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pêche Étang du Château de Dormans
L’événement Concours de pêche Étang du Château de Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Dormans (Marne)
- Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans 4 avril 2026
- Soirée Années 80 Brasserie Chez Angel Dormans 11 avril 2026
- Marché aux fleurs Dormans 25 avril 2026
- Forum des Séniors Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans 27 avril 2026
- Balade à Dormans Dormans Marne 1 mai 2026