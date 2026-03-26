Concours de pêche Étang du Château de Dormans Etang du château Dormans

Concours de pêche Étang du Château de Dormans

Etang du château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Amateurs de pêche, rendez-vous à l’étang du Château de Dormans, le dimanche 3 mai 2026, pour un concours de pêche à la truite !

Au programme 3 manches d’1h30 avec 120 kg de truites engagés. Nombreux lots à gagner, dont une canne à truite pour le 1er prix, ainsi qu’un 1er prix jeune et un 1er prix femme.

Inscriptions sur place de 8h30 à 9h30/Buvette et restauration rapide sur place. .

Etang du château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 62 49 75 97

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English : Concours de pêche Étang du Château de Dormans

L’événement Concours de pêche Étang du Château de Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne