Concours de pêche feeder / méthode feeder Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron

Concours de pêche feeder / méthode feeder Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron dimanche 9 novembre 2025.

Concours de pêche feeder / méthode feeder

Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Un concours de pêche feeder est une forme de pêche au coup qui consiste à utiliser un moulinet et une canne spécifique, équipée d’un scion sensible (la pointe de la canne) pour détecter les touches.

Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 50 77 45 adpsaintgeorgesoleron@gmail.com

English : Feeder fishing competition

A feeder fishing competition is a form of spearfishing that involves using a specific reel and rod, fitted with a sensitive tip (the tip of the rod) to detect bites.

German : Angelwettbewerb Feeder / Feeder-Methode

Ein Wettbewerb im Feederfischen ist eine Form des Spinnfischens, bei der eine Rolle und eine spezielle Rute verwendet werden, die mit einer sensiblen Spitze (der Spitze der Rute) ausgestattet ist, um Bisse zu erkennen.

Italiano :

Una gara di feeder fishing è una forma di pesca subacquea che prevede l’utilizzo di un mulinello e di una canna speciale dotata di una punta sensibile (la punta della canna) per rilevare le abboccate.

Espanol : Concurso de pesca con alimentador

Una competición de pesca submarina es una forma de pesca submarina que consiste en utilizar un carrete y una caña especial provista de una punta sensible (la punta de la caña) para detectar las picadas.

L’événement Concours de pêche feeder / méthode feeder Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes