Concours de pêche Feeder Tech Montendre
Concours de pêche Feeder Tech Montendre dimanche 15 février 2026.
Concours de pêche Feeder Tech
Montendre Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:30:00
fin : 2026-02-15 16:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h30 pour un tirage des laces à 8h00.
.
Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:30 a.m. for a draw at 8:00 a.m.
L’événement Concours de pêche Feeder Tech Montendre a été mis à jour le 2026-01-13 par Offices de Tourisme de Jonzac