Concours de pêche Feeder Tech

Montendre Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

2026-02-15

Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h30 pour un tirage des laces à 8h00.

Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com

English :

Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:30 a.m. for a draw at 8:00 a.m.

