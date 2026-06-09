Garnat-sur-Engièvre

Concours de pêche

Halte nautique Garnat-sur-Engièvre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:45:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par la Carpe Garnatoise.

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Halte nautique Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 53 05 39 lacarpegarnatoise@orange.fr

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English :

Organized by Carpe Garnatoise.

L’événement Concours de pêche Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région