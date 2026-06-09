Concours de pêche Garnat-sur-Engièvre
Concours de pêche Garnat-sur-Engièvre samedi 4 juillet 2026.
Garnat-sur-Engièvre
Concours de pêche
Halte nautique Garnat-sur-Engièvre Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 13:45:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Organisé par la Carpe Garnatoise.
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Halte nautique Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 53 05 39 lacarpegarnatoise@orange.fr
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English :
Organized by Carpe Garnatoise.
L’événement Concours de pêche Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région