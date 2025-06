CONCOURS DE PÊCHE Grenade 14 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

CONCOURS DE PÊCHE ROND DE SAVE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

AAPPMA de Grenade vous propose un concours de pêche, sur inscription, au Rond de Save, avec 150€ de lots à gagner !

Au programme :

07h45 Accueil Café ;

08h00 Tirage au sort ;

09h00 Début du concours ;

12h30 Fin du concours & Début de la buvette. .

ROND DE SAVE

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie aappma.grenade31@gmail.com

English :

AAPPMA de Grenade offers you a fishing competition, on registration, at the Rond de Save, with 150? prizes to be won!

German :

Die AAPPMA von Grenada veranstaltet einen Angelwettbewerb in Le Rond de Save, bei dem es 150 Euro zu gewinnen gibt

Italiano :

L’AAPPMA granata organizza una gara di pesca sul Rond de Save, con 150? in palio!

Espanol :

La AAPPMA de Granada organiza un concurso de pesca en el Rond de Save, ¡con 150? en premios!

L’événement CONCOURS DE PÊCHE Grenade a été mis à jour le 2025-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE