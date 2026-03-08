Concours de pêche Herbsheim

Concours de pêche Herbsheim dimanche 21 juin 2026.

Concours de pêche

8 rue du Maily Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

2026-06-21

Concours de pêche A.P.P   .

8 rue du Maily Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 13 78  app.herbsheim@gmail.com

