Concours de pêche inter-société

D3 Ostheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Concours inter-société sur réservation la journée, service tout le comité.

Concours inter-société sur réservation la journée, service tout le comité. .

D3 Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr

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English :

All-day inter-company competition, booked in advance, for the whole committee.

L’événement Concours de pêche inter-société Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr