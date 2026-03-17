Concours de pêche inter-société Ostheim
Concours de pêche inter-société Ostheim dimanche 12 avril 2026.
Concours de pêche inter-société
D3 Ostheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Concours inter-société sur réservation la journée, service tout le comité.
Concours inter-société sur réservation la journée, service tout le comité. .
D3 Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 90 71 01 schueller.jean-michel@orange.fr
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English :
All-day inter-company competition, booked in advance, for the whole committee.
L’événement Concours de pêche inter-société Ostheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr