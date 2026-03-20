Concours de pêche/lâcher de truites pour les enfants de moins de 12 ans Etang des Sources Cénac

Concours de pêche/lâcher de truites pour les enfants de moins de 12 ans

Etang des Sources All. Bernadotte Cénac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Concours gratuit pour les moins de 12 ans. Conditions être titulaire d’un permis de pêche (carte découverte -12 ans, 7 €, valables toute l’année), être accompagné d’un adulte, seuls les enfants sont autorisés à pêcher. Inscription au plus tard vendredi 10/04/2026 par mail. Pèche libre avec une seule canne, sauf leurres et maniés, 10 truites maximum par pêcheur et pesée pour départager les concurrents. Prévoir une glacière pour conserver les truites. Ouverture inscription 8 h, début du concours à 9 h, toutes les 30 min déplacement obligatoire, 11 h fin du concours suivit par le classement, et remise des lots vers 11 h 30. Apéritif offert par l’AAPPMA, puis possibilité de restauration simple sur place le midi. .

Etang des Sources All. Bernadotte Cénac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 23 59 73 valleepimpine@peche33.com

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English : Concours de pêche/lâcher de truites pour les enfants de moins de 12 ans

L’événement Concours de pêche/lâcher de truites pour les enfants de moins de 12 ans Cénac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de l’Entre-deux-Mers