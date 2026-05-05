Concours de pêche Lignareix
Concours de pêche Lignareix dimanche 23 août 2026.
Lignareix
Concours de pêche
Lignareix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La commune de Lignareix organise un concours de pêche à l’étang des Combeaux .
Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 89 96
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Lignareix a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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