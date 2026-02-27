Concours de pêche lac de montendre Montendre
Concours de pêche lac de montendre Montendre dimanche 1 mars 2026.
Concours de pêche
lac de montendre allée du lac Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
inscription 10 €
repas 15€
Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h00.
lac de montendre allée du lac Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com
English :
Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:00 am.
