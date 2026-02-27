Concours de pêche lac de montendre Montendre

Concours de pêche

lac de montendre allée du lac Montendre Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

inscription 10 €

repas 15€

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h00.

lac de montendre allée du lac Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com

English :

Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:00 am.

