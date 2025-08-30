CONCOURS DE PÊCHE Montesquieu-Volvestre
Début : 2025-08-30 07:30:00
fin : 2025-08-30 12:00:00
2025-08-30
Participez au concours de pêche le samedi 30 août à Montesquieu-Volvestre.
Organisé par l’AAPPMA de Montesquieu-Volvestre .
MAISON DE PÊCHE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie maipeline@yahoo.fr
English :
Take part in the fishing competition on Saturday August 30 in Montesquieu-Volvestre.
German :
Nehmen Sie am Angelwettbewerb am Samstag, den 30. August in Montesquieu-Volvestre teil.
Italiano :
Partecipate alla gara di pesca sabato 30 agosto a Montesquieu-Volvestre.
Espanol :
Participe en el concurso de pesca el sábado 30 de agosto en Montesquieu-Volvestre.
