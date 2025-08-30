CONCOURS DE PÊCHE Montesquieu-Volvestre

Début : 2025-08-30 07:30:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-08-30

Participez au concours de pêche le samedi 30 août à Montesquieu-Volvestre.

Organisé par l’AAPPMA de Montesquieu-Volvestre .

MAISON DE PÊCHE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie maipeline@yahoo.fr

English :

Take part in the fishing competition on Saturday August 30 in Montesquieu-Volvestre.

German :

Nehmen Sie am Angelwettbewerb am Samstag, den 30. August in Montesquieu-Volvestre teil.

Italiano :

Partecipate alla gara di pesca sabato 30 agosto a Montesquieu-Volvestre.

Espanol :

Participe en el concurso de pesca el sábado 30 de agosto en Montesquieu-Volvestre.

L’événement CONCOURS DE PÊCHE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE