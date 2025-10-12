Concours de Pêche Octobre Rose à Gençay Gençay
Concours de Pêche Octobre Rose à Gençay Gençay dimanche 12 octobre 2025.
Concours de Pêche Octobre Rose à Gençay
Plan d’eau de Verneuil Gençay Vienne
Ce concours, ouvert à tous.
Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.
2 manches (inscription 8h). 1 lot à chaque participant.
Gratuit pour les enfants des ateliers pêche nature et les enfants de de 12 ans.
Restauration et buvette sur place. .
Plan d’eau de Verneuil Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 83 80 86
