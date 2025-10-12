Concours de Pêche Octobre Rose à Gençay Gençay

Concours de Pêche Octobre Rose à Gençay

Plan d'eau de Verneuil Gençay Vienne

Ce concours, ouvert à tous.

Les bénéfices de cette journée seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

2 manches (inscription 8h). 1 lot à chaque participant.

Gratuit pour les enfants des ateliers pêche nature et les enfants de de 12 ans.

Restauration et buvette sur place. .

Plan d’eau de Verneuil Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 83 80 86

