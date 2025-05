Concours de pêche – Sur le lac de La Barne Plaisance, 11 mai 2025 07:30, Plaisance.

Gers

Concours de pêche Sur le lac de La Barne PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 07:30:00

fin : 2025-05-11 11:30:00

Date(s) :

2025-05-11

Rassemblez vous pour une journée conviviale et sportive autour de votre passion la pêche en float-tube ! Que vous soyez pêcheur confirmé ou amateur, ce concours est l’occasion parfaite de tester vos compétences, de rencontrer d’autres passionnés et de vivre une expérience unique sur l’eau.

Un lot pour chaque participant

40 EUR.

Sur le lac de La Barne PLAISANCE

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 80 15 39 65 gplaisantine@gmail.com

English :

Get together for a friendly, sporty day of float-tube fishing! Whether you’re an experienced angler or an amateur, this competition is the perfect opportunity to test your skills, meet other enthusiasts and enjoy a unique experience on the water.

A prize for every participant

German :

Versammeln Sie sich zu einem geselligen und sportlichen Tag rund um Ihre Leidenschaft: das Angeln mit dem Float-Tube! Ob Sie nun ein erfahrener Angler oder ein Amateur sind, dieser Wettbewerb ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten zu testen, andere begeisterte Angler zu treffen und eine einzigartige Erfahrung auf dem Wasser zu machen.

Ein Preis für jeden Teilnehmer

Italiano :

Unitevi per una giornata di divertimento e sport intorno alla vostra passione: la pesca con la canna da galleggiante! Che siate pescatori esperti o dilettanti, questa gara è l’occasione perfetta per mettere alla prova le vostre capacità, incontrare altri appassionati e vivere un’esperienza unica in acqua.

Un premio per ogni partecipante

Espanol :

Reúnase para pasar un día de diversión y deporte en torno a su pasión: ¡la pesca con flotador! Tanto si es un pescador experimentado como un aficionado, esta competición es la oportunidad perfecta para poner a prueba sus habilidades, conocer a otros entusiastas y disfrutar de una experiencia única en el agua.

Un premio para cada participante

L’événement Concours de pêche Plaisance a été mis à jour le 2025-05-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65