Pont-sur-Madon

Concours de Pêche

Place du village Pont-sur-Madon Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Concours de Pêche.

Venez passer un bon moment entre amis ou en famille.

Buvette et possibilité de restauration sur place.

Coupon de réservation sur l’affiche à retourner avant le 30 mai.

Proposé par l’association la MadipontaineTout public

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Place du village Pont-sur-Madon 88500 Vosges Grand Est +33 6 29 82 87 02 lamadipontaine88@gmail.com

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English :

Fishing competition.

Come and have a good time with friends or family.

Refreshment bar and catering available on site.

Reservation coupon on the poster to be returned before May 30.

Proposed by the Madipontaine association

L’événement Concours de Pêche Pont-sur-Madon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT