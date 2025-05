Concours de pêche – RISCLE Riscle, 1 juin 2025 09:00, Riscle.

Gers

Concours de pêche RISCLE Lac de Cannet Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

L’association « Le moulinet risclois » organise son traditionnel concours de pêche au lac du Cannet.

Nombreux lots à gagner pour les participants, dans une ambiance conviviale et familiale !

Inscriptions dès 8h00 sur place. Réservé aux enfants de 7 à 16 ans

Venez nombreux partager un moment de détente au bord de l’eau et découvrir la convivialité.

.

RISCLE Lac de Cannet

Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 66 17 79 71 accueil@mairiederiscle.fr

English :

The association « Le moulinet risclois » organizes its traditional fishing competition at Lac du Cannet.

Numerous prizes to be won by participants, in a friendly, family atmosphere!

Registration from 8:00 am on site. Reserved for children aged 7 to 16

Come one, come all to share a moment of relaxation by the water and discover the friendly atmosphere.

German :

Der Verein « Le moulinet risclois » veranstaltet seinen traditionellen Angelwettbewerb am Lac du Cannet.

Es gibt zahlreiche Preise für die Teilnehmer zu gewinnen, in einer freundlichen und familiären Atmosphäre!

Anmeldungen ab 8.00 Uhr vor Ort. Reserviert für Kinder von 7 bis 16 Jahren

Kommen Sie zahlreich, um einen Moment der Entspannung am Wasser zu teilen und die Geselligkeit zu entdecken.

Italiano :

L’associazione « Le moulinet risclois » organizza la sua tradizionale gara di pesca al Lac du Cannet.

I partecipanti potranno vincere numerosi premi in un’atmosfera amichevole e familiare!

Iscrizioni a partire dalle 8.00 sul posto. Riservato ai bambini dai 7 ai 16 anni

Venite tutti a condividere un momento di relax in riva al mare e a scoprire l’atmosfera amichevole.

Espanol :

La asociación « Le moulinet risclois » organiza su tradicional concurso de pesca en el Lac du Cannet.

Los participantes podrán ganar numerosos premios en un ambiente familiar y amistoso

Inscripciones a partir de las 8.00 h in situ. Reservado a niños de 7 a 16 años

Vengan todos a compartir un momento de relajación a orillas del agua y descubran el ambiente familiar.

