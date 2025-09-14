CONCOURS DE PÊCHE Saffré

Entre pont de Saffré et pont du Coudrais Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

2025-09-14

Participez au concours de pêche organisé par l’Ablette nortaise

Ce dimanche 14 septmebre, participez au concours de pêche organisé par l’Ablette nortaise entre le pont de Saffré et le pont du Coudrais .

English :

Take part in the fishing competition organized by Ablette nortaise

German :

Nehmen Sie am Angelwettbewerb teil, der von der « Ablette nortaise » organisiert wird

Italiano :

Partecipare alla gara di pesca organizzata da Ablette nortaise

Espanol :

Participe en el concurso de pesca organizado por Ablette nortaise

L’événement CONCOURS DE PÊCHE Saffré a été mis à jour le 2025-09-03 par Pays Erdre Canal Forêt