Concours de pêche Saint-Allouestre
Concours de pêche Saint-Allouestre samedi 25 avril 2026.
Concours de pêche
Etang municipal Saint-Allouestre Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
A l’étang municipal. 7h accueil des participants/inscriptions, 8h-17h, pêche. Restauration et buvette sur place. 13 € adultes, 6€ 12 ans. Org. APEL de l’école Ste-Anne. Lâcher de 110 kg de truites + 10 grosses truites + 1 très grosse truite. .
Etang municipal Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 6 37 47 41 87
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L’événement Concours de pêche Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE