Concours de pêche

Etang municipal Saint-Allouestre Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

A l’étang municipal. 7h accueil des participants/inscriptions, 8h-17h, pêche. Restauration et buvette sur place. 13 € adultes, 6€ 12 ans. Org. APEL de l’école Ste-Anne. Lâcher de 110 kg de truites + 10 grosses truites + 1 très grosse truite. .

Etang municipal Saint-Allouestre 56500 Morbihan Bretagne +33 6 37 47 41 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pêche Saint-Allouestre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE