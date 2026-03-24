Concours de pêche

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Concours de pêche à l’américaine.

7h30,La Prade.

15€/pêcheur.

AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65

Concours de pêche à l’américaine.

7h30,La Prade.

15€/pêcheur.

AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65 .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 62 03 65

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English : Concours de pêche

American-style fishing competition.

7:30 am, La Prade.

15 per angler.

AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65

L’événement Concours de pêche Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-25 par Vallée de l’Isle en Périgord