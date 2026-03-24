Concours de pêche Saint-Léon-sur-l’Isle
Concours de pêche Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 19 avril 2026.
Concours de pêche
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Concours de pêche à l’américaine.
7h30,La Prade.
15€/pêcheur.
AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65
Concours de pêche à l’américaine.
7h30,La Prade.
15€/pêcheur.
AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65 .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 62 03 65
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English : Concours de pêche
American-style fishing competition.
7:30 am, La Prade.
15 per angler.
AAPPMA Amicale pêche St-Léon 06 17 62 03 65
L’événement Concours de pêche Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-03-25 par Vallée de l’Isle en Périgord