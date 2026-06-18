Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Concours de pêche

Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Installation à 7h / Concours de 9h à 11h

Restauration sur place .

Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 02 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère