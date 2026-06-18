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Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie

Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie

Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Fôt

Adresse : Etang de Fôt

Ville : 24450 Saint-Pierre-de-Frugie

Département : Dordogne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 6 6 Tarif réduit

Saint-Pierre-de-Frugie

Concours de pêche

Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Installation à 7h / Concours de 9h à 11h
Restauration sur place   .

Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 02 20 

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère

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