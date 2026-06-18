Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie
Concours de pêche Fôt Saint-Pierre-de-Frugie dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Concours de pêche
Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Installation à 7h / Concours de 9h à 11h
Restauration sur place .
Fôt Etang de Fôt Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 58 02 20
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
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