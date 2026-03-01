Concours de pêche

Sauzelles Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 07:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’AAPPMA Iris Benavent organise un challenge Sensas par équipe de 4.

Canne 13m, moulinet autorisé, feeder interdit, amorce libre, esches libre. possibilité de repas chaud à réserver au moment de l’inscription. .

Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 86 76 00

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English :

AAPPMA Iris Benavent organizes the 1st round of the Gérard Chabot challenge.

L’événement Concours de pêche Sauzelles a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne