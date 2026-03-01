Concours de pêche Sauzelles
Concours de pêche Sauzelles dimanche 29 mars 2026.
Concours de pêche
Sauzelles Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29 07:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’AAPPMA Iris Benavent organise un challenge Sensas par équipe de 4.
Canne 13m, moulinet autorisé, feeder interdit, amorce libre, esches libre. possibilité de repas chaud à réserver au moment de l’inscription. .
Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 7 88 86 76 00
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English :
AAPPMA Iris Benavent organizes the 1st round of the Gérard Chabot challenge.
L’événement Concours de pêche Sauzelles a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne