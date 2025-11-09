Concours de pêche spécial Téléthon Boussac-Bourg
Etang du Montet Boussac-Bourg Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Concours de pêche spécial Téléthon organisé par le Team du Pays de Boussac.
Rdv à 9h à l’étang du Montet pêche de 11h à 16h OPEN, fouillis de vers de vase interdits esches et amorce dans la limite du raisonnable. Repas partagé à 10h30 chacun apporte un plat salé ou sucré. .
Etang du Montet Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 91 25
