Concours de pêche tous poissons et carnassiers Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron
Concours de pêche tous poissons et carnassiers Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron dimanche 14 décembre 2025.
Concours de pêche tous poissons et carnassiers
Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 08:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Tous les poissons comptent…
Venez tenter votre chance !
.
Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 50 77 45
English :
Every fish counts…
Come and try your luck!
German :
Jeder Fisch zählt …
Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück!
Italiano :
Ogni pesce conta…
Venite a tentare la fortuna!
Espanol :
Cada pez cuenta…
¡Ven a probar suerte!
L’événement Concours de pêche tous poissons et carnassiers Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes