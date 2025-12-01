Concours de pêche tous poissons et carnassiers Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron

Concours de pêche tous poissons et carnassiers Rue du Cellier Saint-Georges-d’Oléron dimanche 14 décembre 2025.

Concours de pêche tous poissons et carnassiers

Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-14 08:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Tous les poissons comptent…

Venez tenter votre chance !

Rue du Cellier Les Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 50 77 45

English :

Every fish counts…

Come and try your luck!

German :

Jeder Fisch zählt …

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Ogni pesce conta…

Venite a tentare la fortuna!

Espanol :

Cada pez cuenta…

¡Ven a probar suerte!

