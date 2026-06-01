Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne Lohéac
Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne Lohéac dimanche 5 juillet 2026.
Lohéac
Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne
Lohéac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Participez à un concours de peinture ouvert à tous organisé par l’association Couleurs de Bretagne qui prône la promotion du patrimoine Breton par le dessin et la peinture. La participation à ces concours est libre et gratuite.
A Lohéac, le concours prendra lieu à la salle Gordini !
L’inscription se fait le même jour que les concours, entre 8h30 et 12h, sur le lieu de rencontre de la commune concernée. N’hésitez pas ! Venez peindre la Bretagne et tentez de remporter des prix et des récompenses!
Allez faire un tour sur le site officiel pour les modalités de participation et le règlement! .
Lohéac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 97 57 25 19
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English :
L’événement Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne Lohéac a été mis à jour le 2026-06-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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