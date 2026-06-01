Lohéac

Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne

Lohéac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Participez à un concours de peinture ouvert à tous organisé par l’association Couleurs de Bretagne qui prône la promotion du patrimoine Breton par le dessin et la peinture. La participation à ces concours est libre et gratuite.

A Lohéac, le concours prendra lieu à la salle Gordini !

L’inscription se fait le même jour que les concours, entre 8h30 et 12h, sur le lieu de rencontre de la commune concernée. N’hésitez pas ! Venez peindre la Bretagne et tentez de remporter des prix et des récompenses!

Allez faire un tour sur le site officiel pour les modalités de participation et le règlement! .

Lohéac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement Concours de Peinture à Lohéac avec Couleurs de Bretagne Lohéac a été mis à jour le 2026-06-01 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté