Concours de peinture Cadillac-sur-Garonne Cadillac

Concours de peinture Samedi 20 septembre, 08h30 Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 5 €. Inscription sur place le jour du concours, de 8h30 à 12h. Le participant amène son matériel. Infos sur le site www.cadillacsurgaronne.fr.

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Au sein de la ville et durant la journée, venez réaliser votre oeuvre. Que vous soyez artiste en herbe ou confirmé, chacun peut participer !

Les artistes produiront leur œuvre sur le thème « La bastide de Cadillac‑sur‑Garonne, son patrimoine et son fleuve »

3 catégories : adultes, adolescents (11 à 16 ans), enfants (jusqu’à 10 ans).

Accueil à partir de 8h30.

Présentation des oeuvres à 17h suivi de la remise des prix

Inscriptions : 5€ à régler le jour du concours.

Règlement disponible sur le site de la ville et en mairie.

Cadillac-sur-Garonne 24 place de la République, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 02 16 http://www.cadillacsurgaronne.fr Située sur la rive droite de la Garonne, Cadillac se trouve à 35 km au sud-est de Bordeaux et à 1h de route du Bassin d'Arcachon. La ville est établie au cœur d'une région vitivinicole. Des coteaux à la Garonne, les appellations « Cadillac », « Cadillac Côtes de Bordeaux » et « Premières Côtes de Bordeaux » se partagent 1600 hectares et font la renommée internationale de la bastide.

La bastide de Cadillac a été fondée en 1280 pour le roi d’Angleterre. De l’époque subsistent son plan géométrique initial, ses îlots de maisons, sa place centrale avec encore quelques arcades, deux portes fortifiées, trois tours et une grande partie de son mur d’enceinte. L’église, datant de 1494, renferme un retable de 1632 en marbre et bronze, une chapelle qui abritait le mausolée du Duc d’Epernon et un orgue nouvellement restauré. La ville est dominée par le superbe château ducal.

©Jean-Paul Laurent / Mairie de Cadillac