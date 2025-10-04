Concours de Peinture Campagne

Concours de Peinture Campagne samedi 4 octobre 2025.

Concours de Peinture

Parc du château Campagne Dordogne

Concours de peinture ouvert à tous, confirmés, débutants, adultes et enfants.

Laissez parler votre créativité ! Deux spéciales « ados »

Sur le principe d’une manifestation populaire, ce concours est ouvert à tous, confirmés, débutants, adultes et enfants. L’association Couleur d’Aquitaine et la commune de Campagne se sont associées pour l’organisation sur le territoire d’un concours de peinture valorisant ainsi le patrimoine communal par la peinture et le dessin. .

Parc du château Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 69 60

English : Concours de Peinture

Painting competition open to all, experienced painters, beginners, adults and children.

German : Concours de Peinture

Malwettbewerb, der allen offen steht, Fortgeschrittenen, Anfängern, Erwachsenen und Kindern.

Italiano :

Concorso di pittura aperto a tutti, pittori esperti, principianti, adulti e bambini.

Espanol : Concours de Peinture

Concurso de pintura abierto a todos, pintores experimentados, principiantes, adultos y niños.

