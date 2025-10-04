Concours de peinture dans les rues de Carsac-Aillac Carsac-Aillac
Concours de peinture dans les rues de Carsac-Aillac
Carsac-Aillac Dordogne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Concours de peinture dans les rues de Carsac-Aillac.
Inscription avant le 30 septembre au 06 79 56 77 56 ou par email vivreacarsacaillac@gmail.com .
Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 56 77 56 vivreacarsacaillac@gmail.com
