Concours de peinture dessin Saint-Palais
Concours de peinture dessin Saint-Palais samedi 27 juin 2026.
Saint-Palais
Concours de peinture dessin
Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Ouvert à tous.
Le concours comptera 3 catégories de participants la catégorie Enfants (jusqu’à 11 ans), la catégorie Adolescent (12 à 15 ans) et la catégorie Adulte (+ 16 ans). Chaque participant pourra proposer jusqu’à trois œuvres sur le support de leur choix durant le week-end.
Les œuvres seront exposées à l’Espace Culturel Bideak le dimanche après-midi à partir de 18h00, les votes du public commenceront à 18h00 et la remise des prix aura lieu 19h00. L’espace culturel proposera un verre de l’amitié aux visiteurs. .
Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 68 41 contact@chemins-bideak.com
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English : Concours de peinture dessin
L’événement Concours de peinture dessin Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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