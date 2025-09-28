Concours de peinture en plein-air Le Temple-sur-Lot

Concours de peinture en plein-air Le Temple-sur-Lot dimanche 28 septembre 2025.

2 Chemin de la Chaudière Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Concours de peinture en plein air, organisé par l’association Couleurs d’Aquitaine, spéciales « ados ». Inscription gratuite, ouvert à tous et il y a de nombreux lots à gagner !

+33 6 08 52 69 60 associationcouleursdaquitaine@gmail.com

English : Concours de peinture en plein-air

Open-air painting competition, organized by the Couleurs d’Aquitaine association, for teenagers. Registration is free, open to all, and there are lots of prizes to be won!

German : Concours de peinture en plein-air

Malwettbewerb unter freiem Himmel, organisiert von der Vereinigung Couleurs d’Aquitaine, spezielle « Teenager ». Kostenlose Anmeldung, offen für alle und es gibt viele Preise zu gewinnen!

Italiano :

Concorso di pittura all’aperto, organizzato dall’associazione Couleurs d’Aquitaine, con particolare attenzione agli adolescenti. L’iscrizione è gratuita, aperta a tutti, e ci sono molti premi in palio!

Espanol : Concours de peinture en plein-air

Concurso de pintura al aire libre, organizado por la asociación Couleurs d’Aquitaine, con especial atención a los adolescentes. La inscripción es gratuita, abierta a todos, ¡y hay muchos premios para ganar!

