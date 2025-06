Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé 3 août 2025 09:30

Lot

Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Salle Capitulaire de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 09:30:00

fin : 2025-08-03 17:30:00

Date(s) :

2025-08-03

Sous la responsabilité de Nadine LE PABIC : Cinquième édition du concours artistique dédié au patrimoine de Marcilhac-sur-Célé, ouvert aux artistes confirmés, amateurs et enfants. De nombreux prix récompenseront les œuvres dans chaque catégorie.

– 9h30 Inscriptions dans la salle capitulaire

– Jusqu’à 16h Réalisation des œuvres

– 16h Rendu des créations

– 17h30 Remise des prix .

Salle Capitulaire de l’Abbaye

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

English :

Under the responsibility of Nadine LE PABIC: Fifth edition of the art competition dedicated to the heritage of Marcilhac-sur-Célé, open to established artists, amateurs and children. Numerous prizes will be awarded in each category.

German :

Unter der Verantwortung von Nadine LE PABIC Fünfte Ausgabe des Kunstwettbewerbs, der dem Kulturerbe von Marcilhac-sur-Célé gewidmet ist und sowohl erfahrenen Künstlern als auch Amateuren und Kindern offen steht. Zahlreiche Preise werden die Werke in jeder Kategorie belohnen.

Italiano :

Sotto la direzione di Nadine LE PABIC: quinta edizione del concorso artistico dedicato al patrimonio di Marcilhac-sur-Célé, aperto ad artisti affermati, dilettanti e bambini. Numerosi premi saranno assegnati per ogni categoria.

Espanol :

Bajo la dirección de Nadine LE PABIC: Quinta edición del concurso de arte dedicado al patrimonio de Marcilhac-sur-Célé, abierto a artistas consagrados, aficionados y niños. Se concederán numerosos premios en cada categoría.

L’événement Concours de peinture et de dessin Le patrimoine de Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Figeac