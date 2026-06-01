Hontanx

Concours de peinture Hontanx et ses sites

Hontanx Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-27

Du 27 juin au 5 juillet 2026 , exprimez votre créativité au cœur d’Hontanx! Ouvert à tous, voici les temps forts de votre semaine artistique

– Week-end d’ouverture (27-28 juin) Dès 9h, accueil convivial à la salle des fêtes. À 10h, partez en circuit voiture pour découvrir et choisir vos sites de peinture. Buvette et tapas midi et soir , et grand repas dominical sur réservation!

– Semaine de création Peignez en toute liberté sur le site de votre choix. Session de rattrapage et d’accueil le samedi 4 juillet pour les nouveaux inscrits.

– Dimanche 5 juillet (Clôture) Restauration italienne le midi. De 16h à 17h, retour des œuvres pour l’exposition publique. À 18h vote du public et remise des prix avec de nombreux lots! .

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 17 65 hontanx.landes@gmail.com

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English :

L’événement Concours de peinture Hontanx et ses sites Hontanx a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Landes d’Armagnac