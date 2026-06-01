Concours de peinture Hontanx et ses sites Hontanx
Concours de peinture Hontanx et ses sites Hontanx samedi 27 juin 2026.
Hontanx
Concours de peinture Hontanx et ses sites
Hontanx Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-27
Du 27 juin au 5 juillet 2026 , exprimez votre créativité au cœur d’Hontanx! Ouvert à tous, voici les temps forts de votre semaine artistique
– Week-end d’ouverture (27-28 juin) Dès 9h, accueil convivial à la salle des fêtes. À 10h, partez en circuit voiture pour découvrir et choisir vos sites de peinture. Buvette et tapas midi et soir , et grand repas dominical sur réservation!
– Semaine de création Peignez en toute liberté sur le site de votre choix. Session de rattrapage et d’accueil le samedi 4 juillet pour les nouveaux inscrits.
– Dimanche 5 juillet (Clôture) Restauration italienne le midi. De 16h à 17h, retour des œuvres pour l’exposition publique. À 18h vote du public et remise des prix avec de nombreux lots! .
Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 17 65 hontanx.landes@gmail.com
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English :
L’événement Concours de peinture Hontanx et ses sites Hontanx a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Landes d’Armagnac
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