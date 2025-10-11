Concours de peinture les Félix La Châtaigneraie

Concours de peinture les Félix La Châtaigneraie samedi 11 octobre 2025.

Concours de peinture les Félix

La Châtaigneraie Vendée

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

5ème édition du concours de peinture

Dans le parc de la mairie et la promenade Félix Lionnet, concours de peinture sur le thème » Mouvement »

Remise des prix le dimanche à 18h00.

Ouvert à tous sur inscription.

Renseignements à la mairie de la Châtaigneraie .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41

English :

5th painting competition

German :

5. Ausgabe des Malwettbewerbs

Italiano :

5° concorso di pittura

Espanol :

5º concurso de pintura

