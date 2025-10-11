Concours de peinture les Félix La Châtaigneraie
Concours de peinture les Félix La Châtaigneraie samedi 11 octobre 2025.
Concours de peinture les Félix
La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
5ème édition du concours de peinture
Dans le parc de la mairie et la promenade Félix Lionnet, concours de peinture sur le thème » Mouvement »
Remise des prix le dimanche à 18h00.
Ouvert à tous sur inscription.
Renseignements à la mairie de la Châtaigneraie .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41
English :
5th painting competition
German :
5. Ausgabe des Malwettbewerbs
Italiano :
5° concorso di pittura
Espanol :
5º concurso de pintura
