Concours de peinture Salle Cassiopée, La Mézière Samedi 30 août, 08h00 gratuit

Une journée pour se retrouver dans une ambiance conviviale avec son matériel pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de la commune.

Horaires d’une journée :

De 8h à 12h : inscriptions, validation des supports (chaque artiste apporte son matériel)

De 8h à 16h : création des œuvres

De 15h à 16h : retour des œuvres

De 16h à 17h : réunion du jury

A partir de 17h : exposition des œuvres réalisées dans la journée.

17h30 – 45 : Remise des prix

18h : verre de l’amitié

Participation gratuite

Pour toute information : 02-97-57-25-19 ou [couleurs-de-bretagne@orange.fr](mailto:couleurs-de-bretagne@orange.fr)

Site : couleursdebretagne.org

Lors de cette journée, il y aura également :

– Une exposition temporaire des artistes locaux

– Une très belle exposition de voitures et tracteurs de collection

– Des galettes-saucisses sur place à partir de midi

– Un concert celtique « Gentraige » à partir de 15h30

0299693346

Salle Cassiopée, Rue de Texue, 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine