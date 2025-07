Concours de peinture Saugues

Concours de peinture Saugues dimanche 20 juillet 2025.

Concours de peinture

Place de l’église Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Concours de peinture (primé) à Saugues, sur la place de l’Eglise. A partir de 8h, ouvert à tous.

Place de l’église Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 secretariat@saugues.fr

English :

Award-winning painting competition in Saugues, on the Place de l’Eglise. From 8am, open to all.

German :

Malwettbewerb (preisgekrönt) in Saugues, auf dem Place de l’Eglise. Ab 8 Uhr, offen für alle.

Italiano :

Concorso di pittura pluripremiato a Saugues, in Place de l’Eglise. Dalle 8 del mattino, aperto a tutti.

Espanol :

Concurso de pintura premiado en Saugues, en la Place de l’Eglise. A partir de las 8 h, abierto a todos.

L’événement Concours de peinture Saugues a été mis à jour le 2025-06-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier