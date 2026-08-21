Concours de peinture « Venez peindre en Bastide ! », Cadillac-sur-Garonne, Cadillac

Informations pratiques

Concours de peinture « Venez peindre en Bastide ! » Dimanche 20 septembre, 08h30 Cadillac-sur-Garonne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un concours de peintres est organisé en plein air à Cadillac-sur-Garonne avec deux catégories distinctes : adultes / adolescents et enfants (jusqu’à 11 ans).

Le thème imposé : « La Bastide de Cadillac-sur-Garonne, son patrimoine et son fleuve »

Quatre prix seront décernés : le prix de la ville de Cadillac – le prix de l’Union de Bastides – le prix de l’Association VAC (Valorisation de l’Action Culturelle) et le prix enfant (pour les moins de 11 ans).

Tarif : 5€ par inscription

Le déroulé de la journée :

De 8h30 à 12h : Inscription sur place – un café d’accueil est proposé

Avant 16h : remise des travaux

16h15 : Délibération du jury

17h : Cocktail

Cadillac-sur-Garonne 24 place de la République, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 02 10 http://www.cadillacsurgaronne.fr Située sur la rive droite de la Garonne, Cadillac se trouve à 35 km au sud-est de Bordeaux et à 1h de route du Bassin d’Arcachon. La ville est établie au cœur d’une région vitivinicole. Des coteaux à la Garonne, les appellations « Cadillac », « Cadillac Côtes de Bordeaux » et « Premières Côtes de Bordeaux » se partagent 1600 hectares et font la renommée internationale de la bastide.

La bastide de Cadillac a été fondée en 1280 pour le roi d’Angleterre. De l’époque subsistent son plan géométrique initial, ses îlots de maisons, sa place centrale avec encore quelques arcades, deux portes fortifiées, trois tours et une grande partie de son mur d’enceinte. L’église, datant de 1494, renferme un retable de 1632 en marbre et bronze, une chapelle qui abritait le mausolée du Duc d’Epernon et un orgue nouvellement restauré. La ville est dominée par le superbe château ducal.

Un concours de peintres est organisé en plein air à Cadillac-sur-Garonne avec deux catégories distinctes : adultes / adolescents et enfants (jusqu’à 11 ans).

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