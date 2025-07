Concours de peinture Villetoureix

Concours de peinture Villetoureix dimanche 6 juillet 2025.

Concours de peinture

Villetoureix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

« Concours de peinture

8h-12h accueil à la mairie et inscriptions gratuites des participants (adultes et enfants).

8h-15h création des oeuvres dans tout le village

15h remise en mairie des oeuvres

16h-17h délibération du jury local

A partir de 17h00 exposition publique des oeuvres réalisées

Concours de peinture

8h-12h accueil à la mairie et inscriptions gratuites des participants (adultes et enfants).

8h-15h création des oeuvres dans tout le village

15h remise en mairie des oeuvres

16h-17h délibération du jury local

A partir de 17h00 exposition publique des oeuvres réalisées dans la salle du conseil municipal

17h30 remise des prix et verre de l’amitié .

Villetoureix 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 07 21

English : Concours de peinture

« Painting competition

8am-12pm: reception at the town hall and free registration for participants (adults and children).

8am-3pm: creation of works throughout the village

3pm: works handed in at town hall

4pm-5pm: deliberation by local jury

From 5pm: public exhibition of completed works

German : Concours de peinture

« Malwettbewerb

8h-12h: Empfang im Rathaus und kostenlose Einschreibung der Teilnehmer (Erwachsene und Kinder).

8h-15h: Erstellung der Werke im ganzen Dorf

15h: Abgabe der Werke im Rathaus

16.00-17.00 Uhr: Beratung der lokalen Jury

Ab 17 Uhr: öffentliche Ausstellung der geschaffenen Werke

Italiano :

« Concorso di pittura

8.00-12.00: accoglienza presso il municipio e iscrizione gratuita dei partecipanti (adulti e bambini).

8.00-15.00: creazione di opere in tutto il villaggio

ore 15.00: consegna delle opere presso il municipio

ore 16.00-17.00: delibera della giuria locale

Dalle 17.00: esposizione pubblica delle opere realizzate

Espanol : Concours de peinture

« Concurso de pintura

8h-12h: recepción en el ayuntamiento e inscripción gratuita para los participantes (adultos y niños).

de 8.00 a 15.00 horas: creación de obras por todo el pueblo

15.00 h: entrega de las obras en el ayuntamiento

16.00-17.00: deliberación del jurado local

A partir de las 17.00 horas: exposición pública de las obras creadas

L’événement Concours de peinture Villetoureix a été mis à jour le 2025-06-27 par Val de Dronne