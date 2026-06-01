Concours de peintures paysages de huisnes Salle des fêtes Huisnes-sur-Mer
Concours de peintures paysages de huisnes Salle des fêtes Huisnes-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Huisnes-sur-Mer
Concours de peintures paysages de huisnes
Salle des fêtes Place Saint Michel Huisnes-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Viens peindre mon village il s’agit d’un concours de peinture ouvert à tous à Huisnes sur Mer. Des lots seront distribués aux gagnants. .
Salle des fêtes Place Saint Michel Huisnes-sur-Mer 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 36 59 famille.muriel@orange.fr
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English : Concours de peintures paysages de huisnes
L’événement Concours de peintures paysages de huisnes Huisnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts