Concours de peintures paysages de huisnes Salle des fêtes Huisnes-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

Huisnes-sur-Mer

Concours de peintures paysages de huisnes

Salle des fêtes Place Saint Michel Huisnes-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Viens peindre mon village il s’agit d’un concours de peinture ouvert à tous à Huisnes sur Mer. Des lots seront distribués aux gagnants. .

Salle des fêtes Place Saint Michel Huisnes-sur-Mer 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 36 59 famille.muriel@orange.fr

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English : Concours de peintures paysages de huisnes

L’événement Concours de peintures paysages de huisnes Huisnes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts