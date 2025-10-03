Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Médiathèque D’andrest Pierre Gamarra Andrest
Vendredi 3 octobre, 14h00
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00
Amusez-vous à estimer le poids d’un sac de livres et remportez peut-être le lot !
Des livres adultes et jeunesse sont à gagner dans les médiathèques d’Andrest, Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre et Vic-en-Bigorre.
Médiathèque D'andrest Pierre Gamarra 4 Espace Jean Moulin 65390 Andrest
Concours de pesée de livres « Le poids des mots ».
