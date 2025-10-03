Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Médiathèque D’andrest Pierre Gamarra Andrest

Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Médiathèque D’andrest Pierre Gamarra Andrest vendredi 3 octobre 2025.

Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque D’andrest Pierre Gamarra Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Concours de pesée de livres « Le poids des mots ».

Amusez-vous à estimer le poids d’un sac de livres et remportez peut-être le lot !

Des livres adultes et jeunesse sont à gagner dans les médiathèques d’Andrest, Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre et Vic-en-Bigorre.

Médiathèque D’andrest Pierre Gamarra 4 Espace Jean Moulin 65390 Andrest Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie 0964151758 https://adour-madiran.fr/

Concours de pesée de livres « Le poids des mots ».

Ministère de la Culture