Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Médiathèque De Maubourguet Maubourguet

Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque De Maubourguet Hautes-Pyrénées
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Concours de pesée de livres « Le poids des mots ». Amusez-vous à estimer le poids d’un sac de livres et remportez peut-être le lot !
Des livres adultes et jeunesse sont à gagner dans les médiathèques d’Andrest, Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre et Vic-en-Bigorre.
Médiathèque De Maubourguet Allées Larbanès 65700 Maubourguet Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562964908 http://adour-madiran.fr/
