Concours de pesée de livres « Le poids des mots » Médiathèque De Vic-En-Bigorre Vic-en-Bigorre

Concours de pesée de livres « Le poids des mots » 3 et 4 octobre Médiathèque De Vic-En-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Amusez-vous à estimer le poids d’un sac de livres et remportez peut-être le lot !

Des livres adultes et jeunesse sont à gagner dans les médiathèques d’Andrest, Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre et Vic-en-Bigorre.

Médiathèque De Vic-En-Bigorre 1 Quai Rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562430525 https://adour-madiran.fr/

