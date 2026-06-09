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Concours de pétanque à Aumale Aumale

Concours de pétanque à Aumale Aumale samedi 29 août 2026.

Adresse : Place du CSP (derrière la Caisse d'Épargne)

Ville : 76390 Aumale

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Aumale

Concours de pétanque à Aumale

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Place du CSP (parking de la Caisse d’Epargne)
Propagande en doublettes formées
13h30 Inscriptions sur le terrain
14h15 Jet du but
Indemnités Frais de participation +25% + 150€ apport du club
Frais de participation 5€/joueur
Formule poule A et B
Sandwichs et buvette sur place
Infos 02 35 94 07 54 06 20 54 33 20   .

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 54 33 20 

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English : Concours de pétanque à Aumale

L’événement Concours de pétanque à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy

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