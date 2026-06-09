Aumale

Concours de pétanque à Aumale

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Place du CSP (parking de la Caisse d’Epargne)

Propagande en doublettes formées

13h30 Inscriptions sur le terrain

14h15 Jet du but

Indemnités Frais de participation +25% + 150€ apport du club

Frais de participation 5€/joueur

Formule poule A et B

Sandwichs et buvette sur place

Infos 02 35 94 07 54 06 20 54 33 20 .

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 54 33 20

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English : Concours de pétanque à Aumale

L’événement Concours de pétanque à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy