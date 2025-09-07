Concours de pétanque à Bercenay-le-Hayer Bercenay-le-Hayer

Concours de pétanque à Bercenay-le-Hayer

Début : 2025-09-07 09:00:00
2025-09-07

Le dimanche 7 septembre 2025 à 9h
Concours de pétanque à Bercenay-le-Hayer trophée de Jean-Luc Poulain

Inscription 10euros / Equipes
En doublette, de nombreux lots à gagner, Concours en 5 parties

Buvette et restauration sur place 10  .

Mairie de Bercenay-le-Hayer Bercenay-le-Hayer 10290 Aube Grand Est +33 6 08 34 48 13 

