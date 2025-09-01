Concours de pétanque à Biscarrosse En face du Relais Biscarrosse

Concours de pétanque à Biscarrosse En face du Relais Biscarrosse lundi 1 septembre 2025.

En face du Relais 233 Avenue du Maréchal Lyautey Biscarrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 3 EUR

Début : 2025-09-01

fin : 2025-10-31

2025-09-01 2025-09-05 2025-09-08 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-19 2025-09-22 2025-09-26 2025-09-29 2025-10-03 2025-10-06 2025-10-10 2025-10-13 2025-10-17 2025-10-20 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-31 2025-11-03 2025-11-07

Le club de pétanque de Biscarrosse-Bourg organise des concours de pétanque ouvert à tous en doublette formée.

Le concours se déroule en 4 parties.

Venez vous amusez en couple, en famille, en amis dans une ambiance conviviale. .

En face du Relais 233 Avenue du Maréchal Lyautey Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 71 53 96 petanquecolsverts@hotmail.fr

