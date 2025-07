CONCOURS DE PÉTANQUE A CEILHES Avène

CONCOURS DE PÉTANQUE A CEILHES Avène vendredi 11 juillet 2025.

CONCOURS DE PÉTANQUE A CEILHES

Plan d’eau Le Bouloc Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Concours amical de pétanque au plan d’eau Le Bouloc à Ceilhes et Rocozels.

Tous les vendredis soirs à partir du 11 juillet 2025 et jusqu’à fin aout 2025.

RDV à la buvette u plan d’eau Le Bouloc à 21h. Participation 5€/pers.

Plan d’eau Le Bouloc Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

English :

Friendly pétanque competition at Le Bouloc lake in Ceilhes and Rocozels.

Every Friday evening from July 11, 2025 to the end of August 2025.

Meeting point at the buvette u plan d’eau Le Bouloc at 9pm. Participation 5?/pers.

German :

Freundschaftswettkampf im Boulespiel am Plan d’eau Le Bouloc in Ceilhes et Rocozels.

Jeden Freitagabend ab dem 11. Juli 2025 bis Ende August 2025.

Treffpunkt an der Bar auf dem Plan d’eau Le Bouloc um 21 Uhr. Teilnahme: 5 Personen.

Italiano :

Gara amichevole di pétanque al lago di Le Bouloc a Ceilhes e Rocozels.

Ogni venerdì sera dall’11 luglio 2025 alla fine di agosto 2025.

Ritrovo al bar del lago di Le Bouloc alle 21.00. 5 a persona.

Espanol :

Competición amistosa de petanca en el lago de Le Bouloc, en Ceilhes y Rocozels.

Todos los viernes por la noche desde el 11 de julio de 2025 hasta finales de agosto de 2025.

Punto de encuentro en el bar del lago de Bouloc a las 21.00 h. 5 por persona.

