Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Le Monastère
Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances
Parc de Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-05
fin : 2025-08-19
Date(s) :
2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30
Concours de pétanque en doublette tous les mardis à partir de 20h. 3 parties 8€ par équipe
Restauration sur place avec le brasero. 8 .
Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr
English :
Double pétanque competition every Tuesday from 8pm. 3 games: 8? per team
German :
Jeden Dienstag ab 20 Uhr findet ein Boule-Wettbewerb statt. 3 Spiele: 8? pro Team
Italiano :
Gara di pétanque in doppio ogni martedì dalle 20.00. 3 partite: 8? per squadra
Espanol :
Competición de petanca de dobles todos los martes a partir de las 20h. 3 partidos: 8? por equipo
L’événement Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Le Monastère a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)