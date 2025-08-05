Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Le Monastère

Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Le Monastère mardi 5 août 2025.

Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances

Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif Groupe

Par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Concours de pétanque en doublette tous les mardis à partir de 20h. 3 parties 8€ par équipe

Restauration sur place avec le brasero. 8 .

Parc de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr

English :

Double pétanque competition every Tuesday from 8pm. 3 games: 8? per team

German :

Jeden Dienstag ab 20 Uhr findet ein Boule-Wettbewerb statt. 3 Spiele: 8? pro Team

Italiano :

Gara di pétanque in doppio ogni martedì dalle 20.00. 3 partite: 8? per squadra

Espanol :

Competición de petanca de dobles todos los martes a partir de las 20h. 3 partidos: 8? por equipo

L’événement Concours de pétanque à Combelles Aveyron Vacances Le Monastère a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)